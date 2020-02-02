Смартфон Huawei P40 окажется доступным флагманом

В сети появилась очередная порция подробностей о флагманском смартфоне Huawei P40, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет стоить в 599 евро за базовую версию. Примерно столько же в Европе будут просить за Xiaomi Mi 10. Куда более интересное сравнение – прошлогодний Huawei P30 на старте продаж был оценен в 799 евро, а Huawei P30 Pro – 999 евро. Надо отметить, что Huawei P40 окажется чуть ли не в два раза дешевле конкурента Samsung Galaxy S20, ориентировочная цена которого составляет 900 евро. Официальная презентация смартфона ожидается в марте этого года.