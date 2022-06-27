Смартфон Huawei P50 Pocket представлен в золотом и серебристом варианте

Компания Huawei представила две новые версии смартфона Huawei P50 Pocket. Теперь пользователям доступен золотой и серебристый варианты смартфона. Предварительные заказы на Huawei P50 Pocket в двух новых цветах уже начались в Китае, а продажи запланированы на 4 июля.

Huawei P50 Pocket оснащен 6,9-дюймовым складным дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 2790 x 1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон основан на мобильной платформе Snapdragon 888 4G. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки. В смартфоне Huawei P50 Pocket используется шарнир нового поколения. Толщина смартфона составляет 7,2 мм в разложенном виде и всего 15,2 мм в сложенном. Что касается камеры, устройство получило основную камеру с датчиками 40, 13 и 32 Мп.