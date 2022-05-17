Смартфон Huawei P50 Pro может использовать сети 5G с помощью специального чехла

После установки смартфона в кейс пользователи получат всплывающее окно, информирующее их о том, что они могут использовать 5G с помощью встроенной SIM-карты China Unicom eSIM. Сетевой сигнал основной карты мобильного телефона и сигнал «коммуникационной оболочки 5G» будут отображаться отдельно на сигнальной панели мобильного телефона. Корпус имеет встроенный двухъядерный процессор с частотой 1,35 ГГц. Он поддерживает сети трех основных китайских операторов, двухдиапазонные диапазоны 5G SA/NSA и имеет разъем USB, поддерживающий сверхбыструю зарядку.