Смартфон Huawei P50E получил защиту от воды

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P50E, которая будет стоить в Китае 635 долларов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку также оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G с отключенным модемом 5G, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1224 пикселей и частотой обновления 90 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телефото), селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, размерами 156,5:73,8:7,92 мм и массой 181 грамм.