Смартфон Huawei P60 показали на рендерах

Уже зарекомендовавший себя правдивыми утечками информатор HoiIndi опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Huawei P60. По словам источника, Huawei P60 и P60 Pro получат схожий дизайн, а отличаться будут лишь дисплеями и блоком основной камеры. Стандартную модель оснастят немного изогнутым по бокам экраном и вырезом для селфи-камеры в верху дисплея. Также устройству прочат наличие тыльной камеры с главным 64-Мп сенсором, объективом с переменной диафрагмой и фирменной технологией Xmage нового поколения, а также топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Поддержки сотовых сетей 5G в этом поколении флагмана, вероятнее всего, не будет.

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