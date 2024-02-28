Смартфон Huawei P70 Art показали на CAD-рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал CAD-изображение флагманского смартфона Huawei P70 Art, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Рендер обращает на себя внимание замысловатым дизайном основной камеры. В целом, он схож с предыдущей утечкой по грядущей новинке.

Ранее сообщалось, что Huawei P70 Art оснастят основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе дюймового сенсора Sony IMX989 и объектива с переменной диафрагмой, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и перископным модулем с плавающей линзой и 4-кратным оптическим зумом.

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