Смартфон Huawei P70 Art показали на рендере

Известный достоверными утечками инсайдер Rodent950 опубликовал первое изображение смартфона Huawei P70 Art, который еще не был представлен официально. Отметим необычную форму блока камеры с тремя модулями. По данным IT home, главный модуль будет основан на датчике изображения Sony IMX989. Ранее сообщалось, что в камере будет использоваться 6-линзовый объектив с литым стеклом и переменной диафрагмой.

По данным информатора Smart Pikachu, базовая модель флагманской линейки Huawei P70 будет основана на фирменной однокристальной системе Kirin 9000s, которая используется в Mate 60, а вот P70 Pro и P70 Art оснастят платформой Kirin 9010. Насколько она мощнее той же Kirin 9000s, не уточняется.
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