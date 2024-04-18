Смартфон Huawei Pura 70 получил 50-Мп камеру

Сегодня компания Huawei представила не только флагманские смартфоны Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra, но и базовую модель Pura 70. Новинка оснащается 6,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2760:1256 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц и защитным стеклом Kunlun второго поколения, неназванной однокристальной системой Kirin, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с оптической стабилизацией), батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок. Смартфон уже продается в Китае по цене в 760, 830 и 965 долларов за версии с 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Официально: смартфон Honor Flip выйдет в этом году …
Руководитель компании Honor подтвердил информацию о разработке складного смартфона Honor Flip, релиз кото…
Фотофлагман Vivo X100 Pro+ представят в апреле …
Китайские источники сообщают, что релиз флагманского смартфона Vivo X100 Pro+ (его еще называют X100 Ultr…
Смартфон Energizer P28K получит АКБ на 28000 мАч…
Компания Avenir Telecom анонсировала скорый релиз защищенного смартфона Energizer P28K, полноценная презе…
Пользователи жалуются на дефект экрана Samsung Galaxy S24 Ul…
Пользователи популярного форума Reddit опубликовали фотографии с дефектом дисплея Samsung Galaxy S24 Ultr…
Apple разрешила установку софта за пределами App Store…
Апдейт операционной системы iOS 17.4 принёс значительные изменения в App Store, позволяя пользователям за…
Nokia представила сразу три новых телефона…
Сегодня финская компания Nokia официально представила три новых аппарата, которые при этом не являются см…
Параметры Realme 12+ 5G рассекречены …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Realme 12+ 5G (RMX3866), …
Samsung Galaxy A35 засветился в базе регулятора …
В базе данных регулятора NBTC обнаружился смартфон Samsung Galaxy A35, который фигурирует под каталожным …
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor