Смартфон Huawei Pura 70 получил 50-Мп камеру

Сегодня компания Huawei представила не только флагманские смартфоны Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra, но и базовую модель Pura 70. Новинка оснащается 6,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2760:1256 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц и защитным стеклом Kunlun второго поколения, неназванной однокристальной системой Kirin, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с оптической стабилизацией), батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок. Смартфон уже продается в Китае по цене в 760, 830 и 965 долларов за версии с 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.