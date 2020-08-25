Смартфон Huawei Y9a получит квадрокамеру и 40-Вт зарядку

Профильное издание GSMArena поделилось фотографиями рекламных постеров смартфона Huawei Y9a, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству прочат дисплей без выреза (выдвижная фронтальная камера?), тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, сверхширокоуольным модулем на 8 Мп, а также двумя вспомогательными датчиками по 2 Мп каждый, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку быстрой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт. Отметим также градиентную и светло-фиолетовую расцветки. Разумеется, сервисов Google в устройстве не будет.