Смартфон Huawei Y9s обновился до Android 10

Компания Huawei выпустила новую версию фирменной оболочки EMUI 10 на основе Android 10 для недорогого смартфона Huawei Y9s. Обновление под номером 10.0.0.186 и 10.0.0.189 весит около 3,5 ГБ. Напомним, что Huawei Y9s оснащается 6,59-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, выдвижной 16 Мп селфи-камерой, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 710F, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, боковым дактилоскопом и двумя расцветками – светло-голубой и полуночно-черной.