Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в ноябре

Сетевые источники сообщают о том, что вскоре после анонс топовых смартфонов Huawei Mate 40 нас ждет релиз более доступных флагманов этого китайского производителя. Речь идет смартфонах Huawei nova 8 и nova 8 Pro. Сообщается, что их анонс состоится уже в ноябре. Презентация Mate 40, напомним, запланирована на 22 октября.

По предварительным данным, Huawei Nova 8 получит производительную платформу Dimensity 820, OLED-экран с частотой обновления 90 Гц (производства Visionox или Tianma) и ценник в 485 долларов. Старшей модели приписывают наличие топового процессора Dimensity 1000+, OLED-панели с частотой обновления изображения 120 Гц от тех же Visionox или Tianma, а также ценник базовой версии в 590 долларов.