Смартфон Huawei nova 8i полностью рассекречен Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Huawei nova 8i, официальный релиз которого ожидается 7 июля. Итак, аппарат получит предустановленную фирменную оболочку EMUI 11 на базе Android 11, 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тыльную квадркоамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки на 66 Вт, 3,5-мм разъем для наушников, толщину 8,58 мм и массу 190 граммов. Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Huawei nova 8i, официальный релиз которого ожидается 7 июля. Итак, аппарат получит предустановленную фирменную оболочку EMUI 11 на базе Android 11, 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тыльную квадркоамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки на 66 Вт, 3,5-мм разъем для наушников, толщину 8,58 мм и массу 190 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 23:12 . Продукт - Huawei nova 8i Комментарии и отзывы Huawei nova 8i

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