Смартфон Huawei nova 8i полностью рассекречен

Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Huawei nova 8i, официальный релиз которого ожидается 7 июля. Итак, аппарат получит предустановленную фирменную оболочку EMUI 11 на базе Android 11, 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тыльную квадркоамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки на 66 Вт, 3,5-мм разъем для наушников, толщину 8,58 мм и массу 190 граммов.