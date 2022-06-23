Смартфон Huawei nova Y90 получил 50-Мп камеру

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью nova Y90, которая работает под управлением фирменной прошивки EMUI 12 на основе ОС Android. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, комплектным адаптером питания мощностью 40 Вт, слотом для двух SIM-карт, поддержкой Bluetooth 5.0, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 163,3:74.7:8,4 мм и массой 195 граммов. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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