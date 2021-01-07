Смартфон IQOO 7 получит Hi-Res стереодинамики

Компания Vivo поделилась очередной порцией подробностей о смартфоне IQOO 7, официальный релиз которого ожидается 11 января. Итак, аппарат получит чувствительный к силе нажатия экран, двухосевые линейные вибромоторы с 3D-отдачей, продвинутый ЦАП Hi-Fi-уровня и стереодинамики, сертифицированные Hi-Res.

Ранее стало известно, что аппарат получит быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.1, а также дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD