Смартфон IQOO 7 получит Hi-Res стереодинамики

Компания Vivo поделилась очередной порцией подробностей о смартфоне IQOO 7, официальный релиз которого ожидается 11 января. Итак, аппарат получит чувствительный к силе нажатия экран, двухосевые линейные вибромоторы с 3D-отдачей, продвинутый ЦАП Hi-Fi-уровня и стереодинамики, сертифицированные Hi-Res.

Ранее стало известно, что аппарат получит быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.1, а также дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD
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