Смартфон IQOO Z1 получит зарядку на 44 Вт

Компания IQOO выложила новый тизер смартфона IQOO Z1, который станет первой моделью на рынке с новейшей платформой Dimensity 1000+. Последняя предусматривает поддержку двух SIM-карт 5G. Что до сегодняшнего тизера, то он подтверждает наличие аккумулятора 4500 мАч и поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Ранее стало известно о дисплее с частотой обновления 144 Гц, врезанной в правый верхний угол фронтальной камере и минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти. Некоторые китайские онлайн-магазины уже принимают предзаказы на еще не представленный официально смартфон по цене в 350 долларов. Официальный анонс устройства ожидается 19 мая.