Смартфон IQOO Z7S оценен в 230 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью IQOO Z7S, которая оценена в 230 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Также есть вариант на 8/128 ГБ памяти. Новинку оснастили 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м2, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп (датчик замера глубины сцены), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54 и 3,5-мм гнездом для наушников.