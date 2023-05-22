Смартфон IQOO Z7S оценен в 230 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью IQOO Z7S, которая оценена в 230 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Также есть вариант на 8/128 ГБ памяти. Новинку оснастили 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м2, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп (датчик замера глубины сцены), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54 и 3,5-мм гнездом для наушников.

Poco F5 Pro получит OLED-экран с разрешением 2K…
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Poco F5 Pro, ко…
iPhone 15 Pro получит уникальную программируемую кнопку…
Если вы следите за новостями из мира смартфонов, то знаете, что компания Apple планирует выпустить смартф…
Motorola Razr 40 Ultra получит 12 ГБ оперативной памяти …
Профильное издание XDA-Developers поделилось подробностями о складном смартфоне Motorola Razr 40 Ultra, к…
Google Pixel перезагружается при просмотре видео…
Довольно часто от пользователей можно услышать мнение о том, что они не покупают доступные смартфоны или …
В iPhone 17 Pro появится камера под дисплеем…
В прошлом году компания Apple запустила новые модели iPhone 14 Pro с крупными изменениями дизайна, особен…
Nubia Z50 получил версию на 16/256 ГБ памяти …
Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia объявил о выпуске новой версии смартфона Nubia Z50, которая имеет …
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти з…
Изучаемый сегодня смартфон UMIDIGI G1 Max относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом он оснаще…
Apple заняла 75% рынка флагманских смартфонов…
Когда в сентябре прошлого года компания Apple официально представила миру свои новые смартфоны из линейки…
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor