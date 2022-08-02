Смартфон Infinix Hot 12 Pro получил 90-Гц экран

Компания Infinix пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Hot 12 Pro, которая оценена на индийском рынке в 140 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Unicoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, дактилоскопическим сенсором на задней панели, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, толщиной 8,42 мм, массой 191 грамм, синей, черной, зеленой и белой расцветками.