Смартфон Infinix Hot 50 5G готов к выходу

Компания Infinix официально объявила, что смартфон Hot 50 5G будет представлен 5 сентября в Индии. Утверждается, что новинка станет одной из самых из самых тонких 5G-моделей в своей ценовой категории. Толщина её корпуса составляет 7,8 мм. Также аппарат оснастят тройной основной камерой, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 двумя расцветками: зеленой и синей. Цена смартфона не превысит 120 долларов.

Напомним, что модель Infinix Hot 40 характеризуется 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+, однокристальной системой Mediatek Helio G88, тройной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, 8 ГБ ОЗУ, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.