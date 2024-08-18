Смартфон Infinix Hot 50 получит экран Full HD+

В базе Google Play Console появились первые подробности о недорогом смартфоне Infinix Hot 50, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие экрана с разрешением 2460:1080 пикселей с плотностью 480 ppi, однокристальной системы MediaTek MT6789 (Helio G99 или Helio G99 Ultimate), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Релиз устройства может состояться в ближайшие недели.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Hot 40 оснащается 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, платформой Mediatek Helio G88, тройной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки.