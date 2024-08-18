Смартфон Infinix Hot 50 получит экран Full HD+

В базе Google Play Console появились первые подробности о недорогом смартфоне Infinix Hot 50, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие экрана с разрешением 2460:1080 пикселей с плотностью 480 ppi, однокристальной системы MediaTek MT6789 (Helio G99 или Helio G99 Ultimate), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Релиз устройства может состояться в ближайшие недели.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Hot 40 оснащается 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, платформой Mediatek Helio G88, тройной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки.
Samsung Galaxy S25 Ultra не получит серьёзного апгрейда сист…
Вчера появилась информация от достаточно надёжных источников о том, что только смартфон Galaxy S25 Ultra …
Керамический OnePlus Ace 3 Pro показали на пресс-рендерах …
Компания OnePlus опубликовала официальные изображения смартфона OnePlus Ace 3 Pro, заодно раскрыв дату ег…
iPhone 16 Pro получит ультраширокоугольную камеру на 48 Мп…
Специалисты мобильного рынка отмечают, что текущие смартфоны серии iPhone 15 Pro оснащены 48-мегапиксельн…
В iOS 18 можно смотреть время даже на разряженном смартфоне…
Несколько дней назад компания Apple официально представила новую операционную систему iOS 18, которая мож…
Huawei Mate X5 продаётся лучше всех складных смартфонов в ми…
Если верить свежему отчёту, опубликованному аналитическим агентством Counterpoint Research, в первом квар…
В iPhone 18 будут камеры от компании Samsung…
По словам известного инсайдера Мин-Чи Куо, который обычно достаточно точно сливает данные о новинках круп…
Смартфон HMD View получит 50-Мп камеру с OIS…
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне HMD View, который еще не был представлен официальн…
Отмененную версию Xiaomi 14 Ultra показали на фото…
В сети появилась фотография специального издания топового смартфона Xiaomi 14 Ultra, которое, судя по все…
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor