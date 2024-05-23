Смартфон Infinix Note 40 5G оценили в 170 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 40 5G, за которую попросят на дебютном филлипинском рынке 170 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2436:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, основной камерой с модулями на 108 Мп (поддержка OIS), 2 Мп (макро) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и беспроводной зарядкой MagCharge, отдельным процессором для управления питанием Cheetah X1, стереодинамиками, защитой в соответствии со степенью IP53, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 5, Bluetooth и NFC, а также предустановленной фирменной прошивкой XOS 14 на основе операционной системы Android 14.

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