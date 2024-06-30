Смартфон Infinix Note 40s получит беспроводную зарядку

Сетевые источники поделились подробностями и качественными изображениями смартфона Infinix Note 40s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+, яркостью до 1300 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultimate, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памятью UFS 2.2, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок соответственно, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, модулем NFC, стереодинамиками JBL и предустановленной фирменной прошивкой XOS 14 на основе операционной системы Android 14.

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