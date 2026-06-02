Смартфон Infinix SMART 20 оценили в 10 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон SMART 20, который оценен в 10 тысяч рублей. Новинку оснастили корпусом толщиной 7,7 мм, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 Ultimate с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1576:720 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 700 нит, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, 8-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, модемом 4G, модулем NFC и технологией UltraLink для обмена сообщениями и поддержкой связи на расстоянии до одного километра.

