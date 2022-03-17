Смартфон Inoi A52 Lite получил 1 ГБ ОЗУ

Компания Inoi пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделями Inoi A52 Lite 32GB и A22 Lite 16GB, которые оценены в 5500 и 5000 рублей соответственно. Старшую модель оснастили 4-ядерной платформой Unisoc SC7731E, предустановленной операционной системой Android 11 Go, адаптированной для малопроизводительных устройств, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD, 5-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 2500 мАч. Модель Inoi A22 Lite 16GB отличается 5-дюймовым IPS-дисплеем и 16 ГБ встроенной памяти.