Смартфон Inoi A52 Lite получил 1 ГБ ОЗУ Компания Inoi пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделями Inoi A52 Lite 32GB и A22 Lite 16GB, которые оценены в 5500 и 5000 рублей соответственно. Старшую модель оснастили 4-ядерной платформой Unisoc SC7731E, предустановленной операционной системой Android 11 Go, адаптированной для малопроизводительных устройств, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD, 5-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 2500 мАч. Модель Inoi A22 Lite 16GB отличается 5-дюймовым IPS-дисплеем и 16 ГБ встроенной памяти. Компания Inoi пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделями Inoi A52 Lite 32GB и A22 Lite 16GB, которые оценены в 5500 и 5000 рублей соответственно. Старшую модель оснастили 4-ядерной платформой Unisoc SC7731E, предустановленной операционной системой Android 11 Go, адаптированной для малопроизводительных устройств, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD, 5-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 2500 мАч. Модель Inoi A22 Lite 16GB отличается 5-дюймовым IPS-дисплеем и 16 ГБ встроенной памяти. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 16:54 . Продукт - Inoi A52 Lite Комментарии и отзывы Inoi A52 Lite

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