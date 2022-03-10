Смартфон Inoi A62 Lite оценен в 7 тысяч рублей

Компания Inoi выпустила в российскую продажу смартфон Inoi A62 Lite 64GB, который, среди прочего, получил 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Новинку также оснастили процессором Unisoc SC7731E, предустановленной ОС Android 11 Go, адаптированной под малопроизводительные устройства, 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 720:1560 пикселей, батареей ёмкостью 3500 мАч, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и сканером отпечатков пальцев. Цена смартфона составляет 7 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Inoi A62 Lite
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