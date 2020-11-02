Смартфон Iqoo Z1 вышел в версии на 12/128 ГБ памяти

Компания Iqoo выпустила в продажу старшую версию смартфона Iqoo Z1, который был представлен еще в мае этого года. Если на выходе аппарат предлагался в вариантах с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти, то теперь пользователи могут выбрать версию на 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти по цене в 375 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется процессором Dimensity 1000+, поддержкой двух SIM-карт 5G, 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 и частотой обновления 144 Гц, врезанной в угол экрана фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC для бесконтактной оплаты и 3,5 мм разъемом для наушников.
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