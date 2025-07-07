Смартфон Itel City 100 оценен в 90 долларов

Компания Itel выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон City 100, который среди прочего получил цельный корпус толщиной 7,65 мм. Новинка также оснащается защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, максимальной яркостью до 700 нит и Dynamic Bar 2.0 для отображения уведомлений, 12-наномтеровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системой Android 14, ИК-передатчиком и боковым дактилоскопическим сенсором. Цена смартфона в Индии составила эквивалент 90 долларов.

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