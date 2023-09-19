Смартфон Itel S23+ оценен в 120 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью S23+, которая обойдется в 120 долларов. Новинку оснастили 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 500 кд/м2. подэкранным дактилоскопическим сенсором и своеобразным аналогом Dynamic Island, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также корпусом толщиной 7,9 мм и массой 178 граммов.

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