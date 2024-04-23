Смартфон Itel S24 оценен в 130 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Itel S24, которая оценена на дебютном индийском рынке в 130 долларов. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 480 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G91, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти eMMC, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп (сенсор Samsung HM6 ISOCELL), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5, боковым дактилоскопом, двойными динамиками, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой itel OS 13.5.

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