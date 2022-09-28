Смартфон JioPhone 5G будет стоить около $100

Сетевые источники сообщают, что в скором времени индийский производитель Jio пополнит ассортимент смартфонов моделью JioPhone 5G. Устройство оснастят 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной камерой разрешением 13 Мп, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, которая может похвастаться модемом для сотовых сетей пятого поколения. Утверждается, что цена смартфона составит от 8000 до 12 000 рупий или от 100 до 145 долларов по актуальному курсу. Если аппарат будет стоить чуть больше 100 долларов, то он имеет все шансы стать бестселлером.