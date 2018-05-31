Смартфон Koobee F2 3D Version получил 3D-экран

Компания Koobee представила смартфон Koobee F2 3D Version, который может отображать стереоскопический контент без использования дополнительного оборудования и очков. Новинку оснастили 6-дюймовым жидкокристаллическим 3D-экрано, состоящим нескольких увеличительных линз, спроектированный так, чтобы демонстрировать различное изображение при взгляде на экран под разными углами. Также отметим приложения для просмотра и создания трехмерного контента, двойную камеру на 16-Мп сенсоре Sony IMX499, платформу MediaTek Helio P23, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, функцию распознавания лиц пользователей, аккумулятор на 3300 мАч и предустановленную операционную систему Android 7.1 с оболочкой dido OS 8.0.