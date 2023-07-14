Смартфон Kyocera Duraforce Pro 3 получил защиту от воды

Компания Kyocera пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Duraforce Pro 3, которая оценена в США в 900 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, защитой от воды (IP68), прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, 5,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, съемным аккумулятором ёмкостью 4270 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 8,1 Вт, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой разрешением 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 13, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, стереодинамиками и боковым дактилоскопом. Напомним, что на американском рынке за 600 долларов продается защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover 6 Pro.

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