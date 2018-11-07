Смартфон LG G7 Fit на Snapdragon 821 появился в продаже

2018-11-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG G7 Fit; [83]
Компания LG объявила о том, что на этой неделе в продаже появится смартфон LG G7 Fit, который является удешевленной версией флагманской модели LG G7 ThinQ. До конца месяца новинка должна появиться в странах Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. При этом точная цена устройства до сих пор не сообщается.

Напомним, что смартфон оснастили 6,1-дюймовый FullVision-дисплей с соотношением сторон 19,5:9, процессором двухлетней давности Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 16-Мп основную камеру с объективом с диафрагмой F/1,6, фронтальную камеру на 8 Мп, ЦАП, поддержку DTS:X, защиту по степени IP68 и американскому военному стандарту MIL-STD 810G, аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, сканер отпечатков пальцев и Android 8.1 Oreo со скорым обновлением до Android 9.0 Pie.

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