Смартфон LG G7 ThinQ засветился в пяти расцветках

2018-04-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG G7 ThinQ ; [58]
Профильное издание AndroidHeadlines поделилось рендером флагманского смартфона LG G7 ThinQ, который еще не был представлен официально. Аппарат запечатлен в пяти расцветках: чёрной, платиново-серой, сине-зелёной и матовой сине-зелёной, а также розово-малиновой.

По предварительным данным, смартфон получит 6-дюймовый экран с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 8- Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятор на 3000 мАч. Старшая версия будет отличаться 6 и 128 ГБ памяти. Официальный анонс LG G7 ThinQ состоится 2 мая в Нью-Йорке.

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