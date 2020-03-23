Смартфон LG G9 может получить процессор Snapdragon 765G

В сети появились подробности о смартфоне LG G9, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, в основе устройства окажется восьмиядерная платформа среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G, а не топовый процессор Snapdragon 865. Стоит отметить, что Snapdragon 765 характеризуется не только восемью ядрами с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620, но и интегрированным модемом X52 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Также смартфону прочат квадрокамеру, дисплей с вырезом для фронтальной камеры, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.