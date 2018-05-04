Смартфон LG K30 снабдили экраном 16:9 с диагональю 5,3 дюйма

Раскрыты внешний вид и характеристики бюджетного смартфона LG K30. Гаджет получит 5,3-дюймовый экран с HD-разрешением и соотношение сторон 16:9 . За производительность будет отвечать процессор Snapdragon с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти равен 2 Гб. Основная камера получила модуль на 13 Мп с автофокусом и несколькими режимами съемки. Фронтальная камера оснащена датчиком изображения на 5 Мп. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью в 2880 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1 Nougat. Анонс новинки LG K30 ожидается уже в ближайшее время.