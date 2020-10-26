Смартфон LG Q52 оценен в 300 долларов

Компания LG пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью LG Q52, которая пришла на смену модели LG Q51. Новинка характеризуется защитой по американскому военному стандарту MIL-STD-810G (ей не страшны падения на твердую поверхность), матовой задней панелью из поликарбоната, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 48-Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, модулями Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC, симметричным разъемом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена смартфона равна 300 долларам.