Смартфон LG Q7 оценен в 25 тысяч рублей

Компания LG Electronics объявила о стартх предзаказов на смартфоны LG Q7 и LG Q7+, которые являются упрощенной версией флагмана LG G7 ThinQ. Рекомендованная розничная цена LG Q7 составила 24 990 рублей, а LG Q7+ – 28 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ пользователи получат беспроводные гарнитуры LG Tone + (HBS510) и LG Tone Active + (HBS-A100), соответственно.

Напомним, что LG Q7 оснастили металлическим корпусом с защитой от воды и пыли на уровне IP68 и соответствием военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, поддержкой функций искусственного интеллекта QLens и Google Assistant, 5,5-дюймовым Full HD-дисплеем, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, модулем NFC, портом USB Type-C 2.0 и операционной системой Android 8.1 Oreo. LG Q7+ отличается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также основной камерой на 16 Мп.