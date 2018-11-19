Смартфон LG Q9 получит модуль NFC

Сетевые источники раздобыли подробности о недорогом смартфоне LG Q9, который еще не был представлен официально. Аппарату прочат 6,1 дюймовый дисплей с вырезом в верху, в котором будет расположены датчики и фронтальная камера, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, поддержку NFC для бесконтактных платежей, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Что до аппаратной платформы, то здесь выбор разработчиков может пасть на Snapdragon 632 или более шустрый Snapdragon 660. Отметим, что в предыдущей утечке указывался именно Snapdragon 660.