Смартфон LG Stylo 4 показался на первом изображении

Американский оператор Cricket Wireless опубликовал изображение смартфона LG Stylo 4, который еще не был представлен официально. Рендер демонстрирует современный полноэкранный дизайн с тонкими рамками и отсутствием выреза в верху экрана. Напомним, что прошлогодний LG Stylo 3 представлял собой бюджетное устройство с процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, а также поддержкой стилуса. Последнее было главной особенностью смартфона. Будем надеяться, что LG Stylo 4 её унаследует.