Смартфон LG V35 ThinQ будет отличаться 16 Мп двойной камерой

Сетевые источники сообщили о том, что компания LG готовит к выпуску новую версию смартфона V30, которая присоединится к оригиналу, V30+, V30S ThinQ и V30S+ ThinQ. Последние отличаются лишь поддержкой систем Vision AI и Voice AI. Что до новинки, то она получит название LG V35 ThinQ и будет отличаться основной камерой. Если в оригинальном V30 используются 16 и 13 Мп датчики, то V35 ThinQ получит два 16-Мп модуля. Основной модуль характеризуется диафрагмой F/1.6, а второй – широкоугольным объективом с углом обзора в 107 градусов. Отмечается, что смартфон будет продаваться только в Японии.