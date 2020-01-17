Смартфон LG V50 обновили до Android 10

Компания LG выпустила обновление до операционной системы Android 10 для смартфона LG V50 ThinQ. Об этом сообщил шеф-редактор профильного издания XDA Developers Макс Вайнбах. Пока апдейт распространяется в Южной Корее для участников бета-теста, но в скором времени новая прошивка доберется и до Европы.

Напомним, что представленный в прошлом году V50 ThinQ 5G оснащается 6,4-дюймовым дисплеем FullVision OLED с разрешением 3120:1440 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой на 5 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой на 12-Мп (объективом с апертурой F/1,5), 12-Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,4) и 16-Мп (широкоугольная оптика F/1,9), топовым чипсетом Snapdragon 855, модемом 5G Qualcomm X50, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, АКБ на 4000 мАч, стереодинамиками, защитой MIL-STD-810G и IP68, а также подсоединяемым 6,2-дюймовым дисплеем Dual Screen с разрешением 2160:1080 пикселей.