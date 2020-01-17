Смартфон LG V50 получил обновление ANdroid 10

Обновление Android 10 для LG V50 включает в себя декабрьское исправление безопасности и все стандартные функции Android 10, такие как Live Caption, улучшенные настройки конфиденциальности, новые навигационные жесты Google, темная тема для всей системы и многое другое.

Интерфейс стал похожим на Samsung One UI 2.0. Добавлен режим всплывающего окна. Режим фото и видео были отделены от камеры.

Обновление Android 10 для LG V50 в настоящее время доступно только в Корее. Производитель не сообщает о дате выпуска в других регионах, LG может потребоваться от двух недель до нескольких месяцев, для запуска во всем мире.