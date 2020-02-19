Смартфон LG V60 ThinQ 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне LG V60 ThinQ 5G, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым обозначением LGE LM-V600N оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. В одноядерном тестировании аппарат набрал 898 баллов, а в многоядерном – 3266 баллов. Смартфону также прочат основную квадрокамеру, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.