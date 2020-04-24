Смартфон LG Velvet получит чипсет Snapdragon 765 с поддержкой 5G

Сегодня в сети были рассекречены характеристики смартфона LG Velvet, который должны анонсировать 7 мая. Итак, смартфон оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765 с поддержкой сетей пятого поколения, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4300 мАч, 6,7-дюймовым экраном, пыле и влагозащитой IP68, фронтальной камерой на 16 Мп, основной тронул камерой на 48, 8 и 5 Мп. Габариты новинки составляют 167,1 × 74,0 × 7,85 мм, а вес около 180 г. В наличии будут представлены четыре цвета: Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green, Illusion Sunset.