Смартфон LG Velvet получит чипсет Snapdragon 765 с поддержкой 5G

Сегодня в сети были рассекречены характеристики смартфона LG Velvet, который должны анонсировать 7 мая. Итак, смартфон оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765 с поддержкой сетей пятого поколения, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4300 мАч, 6,7-дюймовым экраном, пыле и влагозащитой IP68, фронтальной камерой на 16 Мп, основной тронул камерой на 48, 8 и 5 Мп. Габариты новинки составляют 167,1 × 74,0 × 7,85 мм, а вес около 180 г. В наличии будут представлены четыре цвета: Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green, Illusion Sunset.

Комментарии и отзывы LG Velvet
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