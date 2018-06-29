Смартфон LG X2 оценен в 175 долларов

Компания LG пополнила ассортимент бюджетных устройств очередной моделью, которая получила название X2. Новинку оснастили 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, четырёхъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 с частотой 1,3 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмником GPS, 3,5-мм аудиоразъемом, аккумулятором на 2500 мАч, а также операционной системой Android 7.1.2 Nougat. Смартфон уже доступен для покупки по цене 175 долларов.