Смартфон Lava Blaze 5G получит

В сети появились подробности о смартфоне Lava Blaze 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат будет стоить около 130 долларов. За эти небольшие деньги пользователи получат стеклянную заднюю панель, довольно производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 810 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,78-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, до 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Дата выхода Lava Blaze 5G пока не раскрывается.