Смартфон Lava Shark оценен в 75 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Lava Shark, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1.

Новинка также получила 6,67-дюймовый экран с разрешением 1640:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, боковой дактилоскопическим сенсор, защиту от брызг и пыли, предустановленную операционную систему Android 14, батарею ёмкостью 5000 мАч, интерфейс USB-C и поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон уже доступен для покупки на дебютном индийском рынке в эквивалент 75 долларов.