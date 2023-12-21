Смартфон Lava Storm 5G оценен в 145 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент смартфонов моделью Storm 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 145 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, предустановленной операционной системой Android 13 с обязательным обновлением до Android 14, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш памяти, слотом для карты памяти microSD, боковым дактилоскопическим сенсором, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Старт продаж смартфона запланирован на 28 декабря.

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