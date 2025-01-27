Смартфон Lava Yuva Smart оценен в 70 долларов

Компания Lava объявила о выпуске очередного бюджетного смартфона под названием Yuva Smart, который оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 70 долларов. Новинку оснастили 6,75-дюймовым дисплеем LCD с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 60 Гц, 28-нанометровой однокристальной системой UNISOC 9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR GE8322, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, разъемом USB Type-C, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиоразъемом, предустановленной операционной системой Android 14 Go Edition и тремя расцветками корпуса.