Смартфон Lava Yuva Star оценен в 77 долларов

Компания Lava представила ультрабюджетный смартфон Yuva Star, цена которого на дебютном индийском рынке составляет всего 77 долларов. Новинка характеризуется 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 28-нанометровой восьмиядерной платформой UNISOC 9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, модемом для сотовых сетей 4G VoLTE, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, модулем GPS, предустановленной ОС Android 14 Go, а также корпусом в белой, чёрной и лавандовой расцветках.