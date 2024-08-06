Смартфон Lava Yuva Star оценен в 77 долларов

Компания Lava представила ультрабюджетный смартфон Yuva Star, цена которого на дебютном индийском рынке составляет всего 77 долларов. Новинка характеризуется 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 28-нанометровой восьмиядерной платформой UNISOC 9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, модемом для сотовых сетей 4G VoLTE, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, модулем GPS, предустановленной ОС Android 14 Go, а также корпусом в белой, чёрной и лавандовой расцветках.

Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra…
HUAWEI PURA 70 Ultra чуть ли не с первого дня выпуска сразу занял первую строчку в рейтинге DxOMark среди…
OnePlus Nord CE4 Lite засветился на просторах интернета…
Стоит напомнить, что компания OnePlus выпустила доступный смартфон Nord CE4 в апреле текущего года, но по…
Смартфон POCO M6 Plus 5G оценен в 160 долларов …
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон POCO M6 Plus 5G, который станет доступен для покупки на ин…
Смартфон Motorola Moto G85 полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Motorola Moto G85, который е…
Сервисы Samsung Galaxy AI будут поддерживаться на 200 миллио…
В рамках невероятно крупного мероприятия под названием Galaxy Unpacked 2024, прошедшем вчера в Париже, ко…
Vivo сделала V30 Pro официальным смартфоном Евро 2024…
Вероятно, если вы хотя бы немного следите за спортивными новостями, то знаете, что турнир Евро 2024 идёт …
Смартфон POCO F6 оценили в 45 тысяч рублей …
Представленный в прошлом месяце смартфон POCO F6 появился в каталогах некоторых российских ритейлеров. На…
iQOO Z9 Lite 5G оценен в 125 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z9 Lite 5G, которая появится в продаже 20 июля по …
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor